Размер текста
А
А
А

Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь

Шойгу: ВСУ за январь потеряли более 23 тысяч солдат и 3 тысячи единиц техники

close
100%
Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 23 тыс. солдат. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек... Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное», — рассказал глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

До этого офицер армии Украины Юрий Касьянов потребовал от руководства страны сообщить гражданам подлинные данные о потерях воинского контингента. Публикуемые официальным Киевом сводки о потерях среди ВСУ он назвал «сладкой ложью», а реальные данные, считает офицер, могут «заставить немножко пострадать».

Ранее Шойгу выразил надежду на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами