Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 23 тыс. солдат. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек... Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное», — рассказал глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

До этого офицер армии Украины Юрий Касьянов потребовал от руководства страны сообщить гражданам подлинные данные о потерях воинского контингента. Публикуемые официальным Киевом сводки о потерях среди ВСУ он назвал «сладкой ложью», а реальные данные, считает офицер, могут «заставить немножко пострадать».

Ранее Шойгу выразил надежду на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО.