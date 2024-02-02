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Военному ВСУ, отдавшему приказ стрелять в мирных жителей Мариуполя, вынесли приговор

В ДНР бойца «Азова»* приговорили к пожизненному сроку за стрельбу в гражданских

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении солдата отряда специального назначения «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

На скамье подсудимых был Ренат Алиев. Суд установил, что в марте 2022 года он, будучи на боевой позиции в Мариуполе, отдал приказ ликвидировать женщину и троих мужчин, которые шли по улице. Все четверо — мирные жители. Военные расстреляли их из автоматов. В одного человека Алиев стрелял сам, заключили в суде.

В итоге суд признал Алиева виновным по двум статьям, в том числе за жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории. С учетом позиции государственного обвинителя Алиева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До этого Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва.

Ранее стало известно, что в Запорожской области будут судить жителя, готовившего подрыв колонны ВС РФ.

*   организация запрещена в России
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