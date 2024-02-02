В двух областях Украины включили сирены воздушной тревоги

В двух регионах Украины объявили режим предупреждения об угрозе с воздуха. Об этом сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения.

По данным сервиса, сирены звучат в Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 2 февраля зона воздушной тревоги распространялась на Кировоградскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Полтавскую области Украины.

Накануне в украинском городе Харькове сообщили о нескольких взрывах. Позднее взрывы были зафиксированы в Сумской области Украины, расположенной в северо-восточной части республики

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ране в Севастополе объявили воздушную тревогу.