Размер текста
А
А
А

Начальник Генштаба Румынии задумался о войне с Россией

Начальник Генштаба Румынии Влад: странам НАТО надо наращивать запасы оружия

close
100%
Global Look Press

Румыния в настоящее время не готова к войне с Россией, при этом ей стоит серьезно отнестись к этой угрозе. Такое мнение высказал начальник Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад, сообщает Newsweek.

По словам генерала, в случае победы России на Украине «главной целью станет Республика Молдова». Кроме того, обострится ситуация на Западных Балканах.

Влад назвал отсутствие обязательной военной службы в своей стране причиной того, что она не боеготовна, и предложил ввести добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет.

Румынский генерал призвал союзников по НАТО наращивать свои запасы оружия и боеприпасов.

24 января начальник Генерального штаба Сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что в случае прямого вступления Запада в украинский конфликт в стране придется объявить мобилизацию населения.

В ответ на это лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что Россия не представляет угрозы для Великобритании.

Ранее НАТО начало активную фазу крупнейших со времен холодной войны учений.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами