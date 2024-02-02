Начальник Генштаба Румынии задумался о войне с Россией

Румыния в настоящее время не готова к войне с Россией, при этом ей стоит серьезно отнестись к этой угрозе. Такое мнение высказал начальник Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад, сообщает Newsweek.

По словам генерала, в случае победы России на Украине «главной целью станет Республика Молдова». Кроме того, обострится ситуация на Западных Балканах.

Влад назвал отсутствие обязательной военной службы в своей стране причиной того, что она не боеготовна, и предложил ввести добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет.

Румынский генерал призвал союзников по НАТО наращивать свои запасы оружия и боеприпасов.

24 января начальник Генерального штаба Сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что в случае прямого вступления Запада в украинский конфликт в стране придется объявить мобилизацию населения.

В ответ на это лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что Россия не представляет угрозы для Великобритании.

Ранее НАТО начало активную фазу крупнейших со времен холодной войны учений.