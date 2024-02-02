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Стало известно, кто помогает ВСУ строить линию обороны в Харьковской области

Марочко: немецкие специалисты строят линию обороны ВСУ под Купянском и Харьковом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Специалисты из Германии помогают украинским военнослужащим при возведении линии обороны в районе населенных пунктов Харьков и Купянск. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ», — сказал он.

Марочко добавил, что в основном в данном процессе принимают участие сотрудники немецких строительных компаний и операторы специальной техники. При этом часть материалов для фортификационных сооружений также завезены из Германии и ряда других европейских государств, подчеркнул подполковник.

25 января генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос сообщил, что российские войска активно наступают на Купянском направлении. По его словам, в ходе боевых действий солдаты Вооруженных сил РФ успешно используют FPV-дроны и с их помощью находят слабые места в украинской линии обороны.

В то же время эксперт добавил, что на некоторых участках фронта украинские бойцы не очень хорошо укрепили свои позиции. Как он сказал, подобное отношение к делу играет на руку российским военнослужащим.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ размещают свои вооружения в жилых районах городов на Купянском направлении.

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