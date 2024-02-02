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Израиль вновь атаковал Дамаск

Reuters: Израиль атаковал ракетами юг Дамаска

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Sham FM/Reuters

Израиль атаковал юг сирийского Дамаска утром 2 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информагентство Сирии Sana.

«Сирийские военные заявили, что сбили в пятницу несколько израильских ракет, запущенных с Голанских высот и нацеленных на юг Дамаска», — говорится в сообщении.

29 января иранское агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по центру в Дамаске, где, предположительно, располагались советники из Ирана. До этого стало известно, что четыре представителя «Корпуса стражей исламской революции» были ликвидированы в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску 20 января.

Вечером 30 января в ЦАХАЛ заявили, что был зафиксирован ряд запусков со стороны Сирии в направлении южной части Голанских высот. В ответ израильские истребители нанесли удары по сирийской военной инфраструктуре в районе Дераа.

Ранее лидер Ирана призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем.

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