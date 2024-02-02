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США ударят по целям в Ираке и Сирии в ответ на атаки на военную базу в Иордании

WSJ: США ударят по целям в Ираке и Сирии из-за атаки на военную базу в Иордании

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Ahn Young-joon/AP

США начнут наносить удары по целям в Ираке и Сирии после того, как была совершена атака на американскую военную базу в Иордании. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что американские военные намереваются уничтожить иранские силы и объекты.

По данным WSJ, удары будут многоуровневыми, военные действия будут сочетаться с иными мерами, которые можно будет скорректировать, чтобы продемонстрировать Ирану, что Соединенные Штаты не желают эскалации. Вашингтон хочет оказать воздействие на Тегеран с тем, чтобы поддерживаемые им боевики (например, хуситы. — прим. ред.) прекратили атаки на Ближнем Востоке.

Накануне телеканал CBS сообщил, что план ударов по объектам в Иране уже одобрен, они будут наноситься в течение нескольких дней.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газы, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Впоследствии глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно о приказе лидера Ирана избегать военного столкновения с США.

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