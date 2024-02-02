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В Китае заявили, что BСУ не смогут остановить наступление России

Sohu: BС Украины не смогут остановить наступление России

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Gleb Garanich/Reuters

Армия России в любом случае одержит победу над Украиной, поскольку украинские Вооруженные силы (ВСУ) не смогут противостоять российскому наступлению. Такое мнение выразил военный эксперт из КНР Цзинь Чжень в статье для китайского портала Sohu.

По его словам, Украина все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое наступление России.

Эксперт также добавил, что Украина в настоящее время теряет намного больше оружия на поле боя, чем получает от западных союзников. Например, на один переданный ВСУ западный танк приходится десять ликвидированных и даже то оружие, которое украинские войска продолжают до сих пор получать, является устаревшим.

По словам Цзинь Чженя, сейчас можно с уверенностью сказать, что последнюю решающую битву выиграет Россия.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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