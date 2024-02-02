Российский миномет «Дрок» улучшат по итогам применения в СВО

Самоходный миномет «Дрок», который недавно поступил в распоряжение Вооруженных сил России и уже был применен в ходе военной спецоперации на Украине, планируют модернизировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В компании рассказали, что уже получили первые отзывы на применение «Дрока», которые внимательно изучают разработчики миномета. По итогам анализа будут доработаны техническая часть машины, а также оборудование, связанное с защищенностью «Дрока», улучшением обитаемости и удобством работы.

Уточняется, что военные отзывались об эффективности миномета преимущественно положительно.

До этого сообщалось, что до конца года российские войска получат штурмовую технику. Речь идет об универсальных бронированных инженерных машинах (УБИМ) и принципиально новых машинах инженерной разведки. Они будут способны уничтожать минные поля и укрепления противника.

Ранее стало известно, что партия модернизированных боевых танков Т-72Б3М поступила на вооружение ВС РФ.