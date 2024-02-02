Экспериментальное оружие Украины раскрыло для ВС России уязвимость НАТО

Гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировали российским бойцам слабое место НАТО. Об этом пишет деловая газета Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«FrankenSAM выявили огромный пробел в оборонном арсенале США», — отмечается в статье.

Полковник морской пехоты американских Вооруженных сил (ВС) в отставке Марк Канциан обратил внимание, что применение подобного экспериментального вооружения Киевом свидетельствует о дефиците наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса.

«То, как РФ сейчас сражается, также показывает, насколько НАТО нуждается в вооружениях аналогичного образца», — утверждает эксперт.

В конце октября газета The New York Times писала, что США до наступления зимы планировали отправить на Украину «импровизированные» системы ПВО с советскими и американскими частями FrankenSAM.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.