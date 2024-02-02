Размер текста
А
А
А

Экспериментальное оружие Украины раскрыло для ВС России уязвимость НАТО

BI: экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России слабое место НАТО

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировали российским бойцам слабое место НАТО. Об этом пишет деловая газета Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«FrankenSAM выявили огромный пробел в оборонном арсенале США», — отмечается в статье.

Полковник морской пехоты американских Вооруженных сил (ВС) в отставке Марк Канциан обратил внимание, что применение подобного экспериментального вооружения Киевом свидетельствует о дефиците наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса.

«То, как РФ сейчас сражается, также показывает, насколько НАТО нуждается в вооружениях аналогичного образца», — утверждает эксперт.

В конце октября газета The New York Times писала, что США до наступления зимы планировали отправить на Украину «импровизированные» системы ПВО с советскими и американскими частями FrankenSAM.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами