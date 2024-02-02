Залужный намекнул Зеленскому, что ситуация на поле боя для ВСУ не улучшится

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе беседы с Владимиром Зеленским, который сообщил о намерении уволить генерала, дал понять, что улучшение ситуации для ВСУ на поле боя маловероятно. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинский источник.

По данным источника, во время разговора Зеленский предположил, что смена руководства может способствовать изменению обстановки, так как украинцы устали от войны, а западная помощь постепенно иссякает.

«Генерал не был рассержен <...> он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – говорится в публикации.

При этом Зеленский, по утверждению издания, внимательно выслушал главкома.

До этого американский журналист Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.