Великобритания анонсировала запуск баллистической ракеты Trident II

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для пуска с атомных подводных ракетоносцев Trident II в Атлантике. Об этом сообщает локальная газета The Sun, ссылаясь на собственные источники.

В статье отмечается, что пуск ракеты без боевой части будет производить атомная подлодка Vanguard, которая не так давно завершила семилетний ремонт и вновь готовится оказаться в арсенале британского флота ядерного сдерживания. Тест заключается в преодолении ракетой около 6 тыс. км, прежде чем она попадет в море между Бразилией и Африкой. Он пройдет примерно в 90 км от восточного побережья США и не позднее 4 февраля.

В конце января глава американских ВМС Карлос дель Торо выразил мнение, что численность британских Вооруженных сил в настоящий момент недостаточна и должна быть пересмотрена.

Ранее в США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II.