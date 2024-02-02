Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе еще не было достигнуто

Радикальное палестинское движение ХАМАС получило предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как пишет Reuters, предложение было сделано в обмен на освобождение заложников.

Катарский чиновник сообщил агентству, что ХАМАС еще не отреагировал на предложение. При этом он добавил, что движение положительно восприняло его.

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что Израиль одобрил общие положения сделки с ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. Посредники между сторонами конфликта получили подтверждение условий потенциального соглашения от руководства ХАМАС.

CNN сообщает, что на переговорах в Париже было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в боевых действиях. Каждый удерживаемый ХАМАС мирный житель будет обменян на трех палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена израильских военнослужащих.

После шестинедельного прекращения огня может последовать более длительная пауза.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант назвал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) «ХАМАС с обновленным лицом». Такую точку зрения он высказал в ходе встречи с делегацией послов при организации. Он заверил дипломатов, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию на территории сектора Газа, пока не уничтожит ХАМАС и не освободит заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.