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Украина попросила Россию передать тела погибших военнопленных при крушении Ил-76

Представитель ГУР Юсов: Украина попросила РФ передать тела погибших в Ил-76

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СК РФ/AP

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Киев обращался к Москве с запросом передать тела военнопленных при крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Его слова приводит местная газета «Украинская правда» в Telegram.

«Украина обращалась в РФ, чтобы вернуть тела пленных», — заявил сотрудник украинской разведки.

Согласно информации Юсова, Россия не удовлетворила эту просьбу. При этом официальные лица РФ не подтверждали получения подобных обращений.

По оценке представителя ГУР Юсова, обмен военнопленными, запланированный на 31 января, должен был стать «завершением» сорванного обмена.

В конце января вблизи белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, который должен был транспортировать 65 пленных украинских солдат в административный центр региона. Оттуда военнослужащих планировалось отправить в зону обмена пленными. СК России выяснил, что Ил-76 нейтрализовали ракетой из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Управлять ей могли расчеты, состоящие из украинцев и американцев. Москва настаивает на проведении международного расследования, однако пока ни одна организация за это не взялась. В Кремле полагают, что западные страны боятся «наткнуться в этом расследовании на самих себя».

Ранее Путин назвал преступлением ракетную атаку ВСУ на самолет Ил-76.

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