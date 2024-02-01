Российские войска уничтожили терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что военные группировки войск «Днепр» при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожили терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.

Согласно сообщению Сальдо, в минувшие сутки российские бойцы продолжали наносить ВСУ поражение всеми видами огневых средств. По его словам, в том числе на Херсонском направлении артиллерией были уничтожены склад боеприпасов, пусковая установка беспилотных летательных аппаратом (БПЛА) и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Ланцетами» уничтожены или поражены три танка, боевая бронированная машина, три позиции артиллерии, пусковая установка БПЛА, терминал Starlink», — написал губернатор.

Сальдо уточнил, что FPV-дронами и сбросами с беспилотников были уничтожены лодка и три пункта временной дислокации личного состава ВСУ.

25 января глава Херсонской области сообщал, что российские войска за сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра, в результате которых была потоплена лодка с десантом ВСУ.

22 января Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери на Херсонском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.