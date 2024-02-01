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Залужный рассказал, на чем сосредоточатся ВСУ в 2024 году

Залужный: ВСУ в 2024 году сосредоточатся на освоении новых боевых возможностей

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году.

Как указал Залужный, основные усилия ВСУ будут нацелены на три направления. Первым из них будет создание системы обеспечения украинской армии высокотехнологичными средствами. Вторым — внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их развертывания. Третьим — освоение новых боевых возможностей как можно скорее.

По словам главкома ВСУ, цель Украины должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей. Как считает Залужный, это позволит Киеву выделять меньше ресурсов для нанесения «максимального ущерба».

До этого немецкая газета Bild писала, что Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский этого не допустил.

1 февраля телеканал CNN сообщал, что указ об увольнении Залужного собираются подписать на этой неделе.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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