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Еврокомиссия пообещала поставить Украине танки, вертолеты, ПВО и миллион снарядов

ЕК пообещала поставить Киеву миллион снарядов к концу года и танки с вертолетами

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Еврокомиссия пообещала Киеву поставить больше военной техники, а также миллион артиллерийских снарядов. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

«Наша поддержка Киева уже достигла беспрецедентного уровня в €28 млрд. Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и снарядов», — сказала глава ЕК.

Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поставит Украине 500 тысяч снарядов к марту, а к концу года удвоит эту цифру.

1 февраля сообщалось, что предварительным условием предоставления финансовой помощи Евросоюза (ЕС) Украине на ближайшие четыре года станет соблюдение демократических норм.

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине €50 млрд.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение Евросоюза, заявив, что Франции нужно выйти из ЕС и НАТО.

Ранее на Украине сообщили о намерении Запада заставить Киев капитулировать.

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