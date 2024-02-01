В Минобороны Германии заявили об усталости от дебатов по поставкам Taurus на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«С его пренебрежительным отношением надежды Киева, вероятно, еще больше снизятся», — пишут журналисты.

Писториус напомнил, что Германия является вторым по объему оказываемой помощи союзником Украины. Однако, по его словам, вместо этого сейчас больше всего обсуждаются поставки специальных видов вооружений «как будто все зависит от того, предоставим ли мы их или возьмем на себя еще немного свободы и ответственности за принятие этого решения».

Телеканал напоминает, что в начале октября канцлер Германии Олаф Шольц решил пока не поставлять Украине дальнобойное оружие, включая крылатые ракеты Taurus. За этим стоит опасение, что из-за дальности действия в 500 километров немецким оружием могут быть поражены российские города, в результате чего Германия будет втянута в конфликт на территории РФ.

1 февраля на Украине подтвердили, что атакуют Крым полученными от Запада ракетами.

25 января стало известно, что Германия рассматривает новую схему поставки дальнобойных ракет Украине.

Ранее в Германии назвали объем средств, выделенных Украине с начала СВО.