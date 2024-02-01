Российские военные уничтожили норвежскую радиолокационную станцию в зоне СВО

Российские силы уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские бойцы действовали с помощью авиации, беспилотников. В итоге ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили

Также российские солдаты посадили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М. Помимо этого снаряды прилетели по живой силе и военной технике в 137-ми районах, заключили в Минобороны.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска после взятия под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области продолжили успешное наступление.

В тот же день стало известно, что артиллеристы из Южной группировки войск (ЮВО) продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.

Ранее украинский военнопленный рассказал об отсутствии воды на позициях ВСУ.