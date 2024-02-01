Италия приготовилась направить военный корабль и самолеты в район Красного моря

Италия планирует направить корабль и самолеты в составе миссии Европейского союза Aspides («Щиты») в район Красного моря, где активизировались атаки хуситов на грузовые суда. Об этом сообщил министр обороны республики Гуидо Крозетто, его слова приводит агентство ANSA.

По словам министра, генштаб миссии, по предварительным данным, разместится в Греции (Лариса). Кроме того, для этого плана потребуется дополнительное финансирование, а также одобрение в парламенте.

Крозетто подчеркнул, что атаки хуситов в Красном море подрывают европейскую экономику, поскольку ведут к сокращению на 38% проходимости судов в зоне, а также увеличению сроков транспортировки на 10-12 дней и риску маргинализации средиземноморских портов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа правящее на севере Йемена радикальное движение «Ансар Алла» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.