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Украинский военнопленный рассказал об отсутствии воды на позициях ВСУ

РИА Новости: украинский пленный рассказал, что несколько дней ел грязный снег

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Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащий ВСУ Назар Вочкевич, взятый в плен российскими войсками, рассказал, что из-за отсутствия воды на позициях он несколько дней подряд был вынужден есть грязный снег. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнопленного, он «никогда в жизни не ел столько снега». Причиной этого стало полное отсутствие воды на защищаемых им позициях в течение 2-3 дней. Вочкевич подчеркнул, что это был «не тот беленький снежок, который ты взял сам» — солдатам ВСУ приходилось есть снег, смешанный с землей из-за обстрелов и бомбардировок.

Свой процесс пленения он описал так: «[Нас] завели в блиндаж (…) сказали: «Вас никто трогать не будет, никто бить не будет, все нормально». Дали попить воды. Мы реально воды не пили где-то дня два-три… Мы реально, мы жрали снег… Ну я не думал, что это настолько катастрофически».

Агентство уточняет, что Вочкевич был мобилизован в ноябре 2023 года, несмотря на то что ранее он считался не годным к военной службе из-за наличия в руке металлической пластины.

1 февраля сообщалось, что российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные стреляют в спину своим же сослуживцам при их попытках сдаться в плен.

Ранее стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

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