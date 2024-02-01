Генералы отказались признать увольнение Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский планировал уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но возможные преемники главкома украинской армии — глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский — отказались от должности. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного, но генералы отказались признать это решение. Также оба возможных преемника вежливо отказались», — отметило издание.

Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного зависит от позиции США, а не от решения Владимира Зеленского.

1 февраля телеканал CNN писал, что указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.