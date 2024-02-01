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Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия ЕС Украине

Боррель: Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

«Я объясняю: одно дело — не участвовать, другое дело — блокировать», — подчеркнул он.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все 27 стран ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит, для чего необходимо разблокировать среднесрочный план на €50 млрд.

«На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов [ЕС], недостаточно», — заявил политик.

При этом он напомнил, что значительный объем помощи Украине среди стран Евросоюза приходится на Германию.

Ранее в ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии.

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