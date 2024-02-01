Российского военного приговорили к тюрьме за отказ участвовать в боевых действиях

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к тюремному сроку за отказ участвовать боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По материалам дела, мужчина сначала устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. При этом для ведения боевых действий у него не было никаких препятствий, отметили в суде. В итоге мужчина отказался выполнять приказ командира воинской части и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 2 года 3 месяца, заключили в пресс-службе.

До этого Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Таганрога по обвинению в дискредитации российских Вооруженных сил посредством постов в социальных сетях. Уточняется, что женщину не в первый раз привлекают к ответственности за подобное нарушение.

Ранее россиянин оказался в колонии за попытку вступить в ВСУ.