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Российского военного приговорили к тюрьме за отказ участвовать в боевых действиях

Житель Забайкалья получил 2 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях

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Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к тюремному сроку за отказ участвовать боевых действиях. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По материалам дела, мужчина сначала устно, а затем письменно отказался от участия в боевых действиях. При этом для ведения боевых действий у него не было никаких препятствий, отметили в суде. В итоге мужчина отказался выполнять приказ командира воинской части и не поехал в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 2 года 3 месяца, заключили в пресс-службе.

До этого Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Таганрога по обвинению в дискредитации российских Вооруженных сил посредством постов в социальных сетях. Уточняется, что женщину не в первый раз привлекают к ответственности за подобное нарушение.

Ранее россиянин оказался в колонии за попытку вступить в ВСУ.

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