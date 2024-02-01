На территории Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили доказательства, в том числе и документы, которые свидетельствуют о работе черных трансплантологов в рядах украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей силовых структур республики.

По данным источников, были найдены документы, которые доказывают, что «трансплантация органов на Украине была поставлена на поток».

«Самыми первыми донорами являлись солдаты Вооруженных сил Украины», — уточнили источники.

В городе обнаружили бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица солдат ВСУ в 2022 году. Все документы расписаны одним почерком, а на месте подписи донора находится одинаковый штамп-подпись.

«При ранении человека можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет», — рассказали в силовых структурах.

При этом источники отметили, что сами украинские военнослужащие могли не знать о существовании такого согласия.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти покрывают бизнес черных трансплантологов и занимаются вывозом за рубеж органов украинцев.

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