Британский военный эксперт заявил о коллапсе системы ПВО Украины из-за ударов РФ

Ракетные удары России привели украинскую противовоздушную оборону (ПВО) в состояние полного коллапса. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Россия обладает большим запасом ракет, которые в течение многих месяцев можно использовать для поражения стратегических объектов украинских Вооруженных сил.

Меркурис подчеркнул, что эффект использования российских ракет будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса.

Эксперт также напомнил, что российский военно-промышленный комплекс массово производит беспилотные летательные аппараты и высокоточные бомбы для подавления военного потенциала Украины.

30 января сообщалось, что на Украину прибыли новые немецкие системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.