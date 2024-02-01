Военные США ударили по 10 дронам и наземной пусковой станции хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило

что был осуществлен удар по наземной станции управления беспилотными летательными аппаратами и 10 беспилотникам одностороннего действия движения «Ансар Алла» (хуситы).

Отмечается, что американская армия нанесла удар в целях самообороны.

В ночь на 1 февраля хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, следовавшему в Израиль по Красному морю. Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что удар был произведен через несколько часов после атаки на американский эсминец Gravely.

Правящее на севере Йемена радикальное движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, применяет противокорабельные ракеты против судов, связанных с Израилем, еврейскими бизнесменами, а также против кораблей и судов антихуситской коалиции.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.