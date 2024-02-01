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Немецкий генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральной части России

Немецкий генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральной части России

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Reuters

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер заявил, что удары Вооруженных сил Украины по регионам России законны. Свое мнение он озвучил в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

Военного попросили прокомментировать слова командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев гораздо быстрее одержал бы победу, если бы Запад разрешил украинским войскам наносить удары своими дальнобойными системами по регионам в глубине России.

По слова Бюлера, Неижпапа, «конечно, прав» в том, что Украина должна иметь возможность бороться с «военными угрозами» в Донбассе и Новороссии, а также в районе Курска, Белгорода, Ленинградской области и других регионах.

«Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — высказал мнение немецкий военный.

21 января на терминале компании «Новатэк» в Ленинградской области произошли взрывы. Как писала «Фонтанка», привести к ним могли два беспилотника. В Кремле произошедшее назвали террористической атакой.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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