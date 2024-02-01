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В двух регионах России сбили шесть дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 6 украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях

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Michal Dyjuk/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все случилось 1 февраля около 6:30 мск. По данным ведомства, в Белгородской области сбили четыре дрона, а в Воронежской — два.

В Минобороны отметили, что пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

В ночь на 1 февраля системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. По предварительным данным, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже не поступало.

До этого стало известно, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны предоставило видео, на котором танк Т-80БВМ ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

Ранее российским военным передали более трех тысяч детекторов беспилотников.

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