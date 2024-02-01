Системы ПВО РФ сбили пять украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей», — следует из сообщения оборонного ведомства.

До этого официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщил, что в Яковлевском городском округе региона сработала российская система ПВО. По данным главы региона, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель. На текущий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже нет.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.