США хотят добиться перемирия, которое не даст возобновить бои в Газе

Переговорщики со стороны США по решению конфликта в секторе Газа выступают за шестинедельное прекращение огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Американские переговорщики настаивают на соглашении о прекращении огня, которое могло бы остановить войну в секторе Газа на время, достаточное для того, чтобы остановить военное развитие Израиля и потенциально подготовить почву для более прочного перемирия», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что израильские власти и руководство ХАМАС рассматривают возможность подписания трехстороннего соглашения, по которому заложников в Газе начнут освобождать после начала шестинедельного прекращения огня.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить свои войска из сектора Газа и не намерена освобождать палестинцев из тюрем.

Также министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил свергнуть правительство, если сделка с ХАМАС по заложникам и прекращению огня в секторе Газа будет достигнута.

Ранее агентство ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.