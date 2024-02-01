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Сальдо: заградотряды ВСУ расстреливают в спину желающих сдаться в плен украинских солдат

Сальдо: ВСУ расстреливают в спину желающих сдаться в плен своих солдат

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Gleb Garanich/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные стреляют в спину своим же сослуживцам при их попытках сдаться в плен, поэтому те вынуждены воевать «под дулом автомата». Об этом Сальдо рассказал в интервью РИА Новости.

По словам губернатора, украинские военные должны идти вперед под дулом автомата, так как из-за собственных заградотрядов для них нет пути назад. Поэтому, отметил Сальдо, лучшим выбором для украинских солдат является сдача в российский плен.

Губернатор подчеркнул, что украинское командование пытается сделать все, чтобы его солдаты не сдавались в плен. Поэтому сдающихся в плен украинских военных просто расстреливают в спину.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту следует продолжать переговоры по их обмену, но делать это с участием нейтральных стран-посредников.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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