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Колумбийские наемники рассказали о проблемах ВСУ

Колумбийские наемники ВСУ сообщили о масштабной коррупции и воровстве

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Колумбийские наемники ВСУ сообщили о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на документы и сообщения наемников.

Согласно имеющимся у издания документам, ветеранам колумбийской армии и просто авантюристам обещают $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях, однако на практике многие наемники не увидели этих денег.

Для получения зарплаты, как утверждают наемники из Колумбии, необходимо выходить на «боевые миссии» (четыре дня в окопах и два дня на отдых) — пять в месяц, однако часто и этого бывает недостаточно.

«Это самая коррумпированная страна, что я знаю. Тут коррупция в разы больше, чем в Колумбии. А я 10 лет был там военным», — утверждает колумбийский наемник Педро Алехандро Сарате Ардила.

Другие наемники утверждают, что положенные бойцам деньги часто оседают в карманах командиров из ВСУ. Также колумбийские наемники крайне негативно оценивают работу украинских военврачей, которые халатно относятся к пациентам.

До этого посол России передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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