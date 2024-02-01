США не будет поставлять Турции F-35 из-за российских систем ПВО

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких изменений в нашей позиции по программе F-35 для Турции нет — это несовместимо с их использованием ракет С-300 и С-400», — сообщил Кирби.

До этого Кирби заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400. Кирби подчеркнул, что из-за этого продолжаются обсуждения, если Турции удастся разрешить опасения по данному поводу, то может быть восстановлено ее движение в направлении программы F-35.

Также Госдеп США одобрил продажу Греции истребителей F-35 и необходимого оборудования. Всего Афины запросили у Вашингтона до 40 машин пятого поколения — истребители, двигатели, коммуникационное оборудование, системы логистики, обучения и поддержки, а также запасные части.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.