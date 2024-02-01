Хуситы сообщили о нанесении ракетного удара по торговому судну США

Хуситами из движения «Ансар Аллах» был нанесен ракетный удар по торговому судну США, которое следовало в Израиль. Об этом военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, военно-морские силы Йемена провели эффективную операцию, совершив атаку несколькими противокорабельными ракетами американского торгового судна Koi, направлявшегося в один из израильских портов.

Сариа отметил, что было зафиксировано прямое попадание ракеты в судно. Он также подчеркнул, что ракетный удар произошел через несколько часов после атаки на американский эсминец Gravely.

Ранее сообщалось, что США уничтожили ракету хуситов на территории Йемена. При этом отмечается, что Вооруженные силы США определили, что ракета, выпущенная с подконтрольных хуситам территориях Йемена, несла угрозу американскому самолету.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.