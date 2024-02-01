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В Харькове произошли взрывы

«Страна»: в Харькове сообщают о взрывах в черте города

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Телеграм-канал «Mash»

В Харькове сообщают о взрывах в черте города. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подробности ударов не приводятся — также неизвестно, по каким именно объектам наносились удары.

В данный момент в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в результате ударов России по Харькову в ночь на 31 января получил значительные повреждения Харьковский тракторный завод (ХТЗ), в цехах которого ремонтировали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 31 января в Харькове фиксировали неоднократные взрывы. При этом в Днепропетровской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак — объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Ранее на Украине рассказали, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

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