В Харькове произошли взрывы

В Харькове сообщают о взрывах в черте города. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подробности ударов не приводятся — также неизвестно, по каким именно объектам наносились удары.

В данный момент в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в результате ударов России по Харькову в ночь на 31 января получил значительные повреждения Харьковский тракторный завод (ХТЗ), в цехах которого ремонтировали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 31 января в Харькове фиксировали неоднократные взрывы. При этом в Днепропетровской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак — объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Ранее на Украине рассказали, что запускают дроны в Россию с секретных баз.