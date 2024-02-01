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На Украине уволен один из высших сотрудников СБУ

Зеленский уволил главу департамента защиты нацгосударственности СБУ

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на сайт украинского президента.

«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — сообщается в указе Зеленского.

Известно, что Семенченко занимал эту должность с октября 2022 года. При этом в указе не раскрываются причины увольнения Семенченко с его поста.

До этого председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил о формировании вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного союзов людей не из его окружения.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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