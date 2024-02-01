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США уничтожили ракету хуситов на территории Йемена

США нанесли удар по Йемену и уничтожили ракету хуситов

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Американские военные нанесли удар по территории Йемена. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети Х.

«31 января приблизительно в 15:30 по времени Саны силы СЕНТКОМ нанесли удар и уничтожили готовую к пуску ракету хуситов класса «земля-воздух», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Вооруженные силы США определили, что ракета, выпущенная с подконтрольных хуситам территориях Йемена, несла угрозу американскому самолету.

Военные Соединенных Штатов и Великобритании нанесли новый удар по позициям движения хуситов-мятежников «Ансар Аллах» в Йемене. Населенный пункт расположен в северо-западной части Йемена, в нем проживают порядка 70 тыс. человек.

Некоторое время назад военные США и Великобритании нанесли удары по нескольким объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.

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