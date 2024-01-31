США обсуждают возвращение Турции в программу F-35 при одном условии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, программа F-35 будет несовместима для Турции с использованием ракет С-300 или С-400.

Кирби подчеркнул, что из-за этого продолжаются обсуждения, если Турции удастся разрешить опасения по данному поводу, то может быть восстановлено ее движение в направлении программы F-35.

До этого Госдеп США одобрил продажу Греции истребителей F-35 и необходимое оборудование.

Всего Афины запросили у Вашингтона до 40 машин пятого поколения — истребители, двигатели, коммуникационное оборудование, системы логистики, обучения и поддержки, а также запасные части.

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о продаже Турции истребителей F-16 и оборудования на $23 млрд.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.