США и Британия вновь ударили по хуситам

Военные Соединенных Штатов и Великобритании нанесли новый удар по позициям движения хуситов-мятежников «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом сообщает локальный телеканал Al Masirah.

«Американо-британская агрессия направлена ​​против города Саада», — указывается в материале.

Населенный пункт расположен в северо-западной части Йемена, в нем проживают порядка 70 тыс. человек.

Некоторое время назад военные США и Великобритании нанесли удары по нескольким объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лаврова назвал беспределом удары США и Британии по Йемену.

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.