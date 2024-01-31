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Пророссийское подполье рассказало о разрушенных цехах ВСУ в Харькове

Координатор подполья Лебедев: РФ поразила завод ВСУ по ремонту военной техники

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Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

В результате ударов России по Харькову в ночь на 31 января получил значительные повреждения Харьковский тракторный завод (ХТЗ), в цехах которого ремонтировали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Согласно сообщениям наших товарищей из Харькова, всего было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода», — отметил он.

По словам Лебедева, в результате атаки российские силы также «очень качественно поразили» здание «Укртелекома». Он пояснил, что удар по этому зданию был нанесен из-за данных о том, что в нем находились «военные и спецслужбисты с большими погонами».

«Также туда часто приезжали иностранные специалисты. В последнее время было зафиксировано присутствие иностранных военных», — добавил подпольщик.

В качестве доказательства верности этих данных он показал корреспонденту агентства фотографию, сделанную у здания «Укртелекома», на которой видна группа людей, в том числе человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве.

В ночь на 31 января в Харькове фиксировали неоднократные взрывы. При этом в Днепропетровской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога.

Кремль неоднократно указывал, что цели атак — объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Ранее на Украине рассказали, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

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