В ГУР Украины раскрыли детали обмена пленными с Россией

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, произошедшего 31 января, отсутствовали пленные бойцы ВСУ, которые были указаны в прошлом обменном списке, передает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина вернула 207 своих граждан. Среди них — сотрудники Нацгвардии, пограничники и полицейские.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в Белгород. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.