Размер текста
А
А
А

В ГУР Украины раскрыли детали обмена пленными с Россией

ГУР: в ходе произошедшего 31 января обмена не было пленных из прошлого списка

close
100%
Минобороны России

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе обмена пленными между Киевом и Москвой, произошедшего 31 января, отсутствовали пленные бойцы ВСУ, которые были указаны в прошлом обменном списке, передает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина вернула 207 своих граждан. Среди них — сотрудники Нацгвардии, пограничники и полицейские.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в Белгород. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами