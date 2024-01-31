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Белгородские ТЦ снова стали работать в вечерние часы

Губернатор Гладков: белгородские ТЦ снова работают до 22:00 мск

Торговые центры Белгорода и Белгородского района вернулись к прежнему режиму работы — до 21:00 и 22:00 мск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

Из-за обстрелов ВСУ перед Новым годом руководители ТЦ принимали решение сократить время работы до 20:00 мск.

До этого Гладков заявил, что более 20 раненных при обстрелах Белгорода остаются в больницах.

По его словам, дети сейчас лечатся в московских больницах. А из белградских медучреждений уже все несовершеннолетние пострадавшие выписаны.

Глава региона подчеркнул, что реабилитация и медицинское сопровождение для пострадавших находятся в приоритете. Власти готовы максимально помогать белгородцам, отметил он.

С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.

Ранее в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам ВСУ.

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