В небе над Крымом сбили 20 украинских ракет

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 31 января, около 17.00 (мск) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с применением 20 авиационных управляемых ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в министерстве, российские средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над Крымом.

По данным ведомства, на территорию воинской части, расположенной в районе населенного пункта Любимовка в Крыму, упали обломки ракет. Авиационная техника не получила повреждений.

31 января украинские военные с помощью дрона-камикадзе повторно атаковали населенный пункт Богун-Городок Борисовского района в Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок.

Ранее в Госдуме призвали ударить по Западу ради защиты Крыма.