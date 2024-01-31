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У берегов Крыма было сбито более шести ракет

Губернатор Севастополя Развожаев: у берегов Крыма было сбито более шести ракет

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что у берегов Крыма были сбиты шесть ракет. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито больше 6 ракет», — заявил он.

По словам Развожаева, в результате падения обломков в садовом товариществе «Усть-Бельбек» пострадало 12 строений. Также сообщается о падении обломков в частном секторе в районе Федоровской улицы.

До этого Развожаев объяснил дым у Севастопольской бухты использованием российскими военными табельных средств маскировки.

В октябре 2023 года самолеты ВКС РФ пресекли попытку высадки на территорию Крыма десантников ВСУ. Украинские военные следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Ранее Развожаев сообщил о падении обломков ракеты на улицу города.

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