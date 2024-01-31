Российским военным передали более 3 тыс. детекторов БПЛА

Представитель предприятия-разработчика 3mx заявил, что более трех тысяч детекторов дронов «Булат», которые обнаруживают и идентифицируют основные модели БПЛА, поставлено российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

В 3mx признали, что три тысячи детекторов — очень мало. Представители предприятия общались с военным руководством, которое оценило потребность подобной техники для воинского объединения. По их словам, армии нужно около 20 тыс. единиц детекторов.

Предприятие-разработчик готово обеспечить это количество, утверждает представитель компании.

До этого стало известно, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны предоставило видео, на котором танк Т-80БВМ ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции. На этой боевой машине установлен противодроновый «козырек», оснащенный системой подавления дронов «Сания» разработки компании 3mx.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.