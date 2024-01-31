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В ГУР Украины заявили о новом контрнаступлении

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ запланировали новое наступление на весну

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ГУР Минобороны Украины

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что  украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной. Об этом сообщает Telegraph.

Он отметил, что сначала украинская сторона «делает ход, потом противник делает ход». По словам Буданова, сейчас очередь противника, а когда они закончат, «придет наша очередь».

По словам главы украинского ГУР, наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнутся весной.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают ресурсами для нового наступления.

Также Кривонос заявил, что российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находят слабые места украинской армии. При этом на определенных участках российским солдатам играет на руку то, что ВСУ не очень хорошо укрепили свои позиции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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