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Британский военный аналитик сообщил о переходе инициативы на фронте к России

Аналитик Меркурис: инициатива на фронте перешла к РФ, ВСУ перестали атаковать

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не совершают наступательных действий на поле боя и не пробуют атаковать позиции РФ. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«За последние 24 часа новости поступают только об атаках России, об украинских не сообщается ничего», — заявил эксперт.

По оценке аналитика, общая боевая картина свидетельствует о том, что наступает именно российская армия.

Он предположил, что трудная для армии Украины обстановка на фронте и стала подлинной причиной политического кризиса в воюющей республике, в результате которого украинский президент Владимир Зеленский захотел снять с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До этого Меркурис заявлял, что Вооруженные силы России подрывают артиллерийские расчеты армии Украины в зоне проведения спецоперации.

Ранее британский эксперт оценил ежедневные потери ВСУ из-за действий войск РФ.

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