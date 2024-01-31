Размер текста
А
А
А

В Севастополе сбили воздушную цель

Губернатор Развожаев сообщил о работе систем ПВО в Севастополе

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, была сбита воздушная цель, подчеркнул он.

Губернатор добавил, что экстренные службы Севастополя зафиксировали падение обломков на пустыре в районе Любимовки, на место отправлены специалисты всех служб.

До этого Развожаев объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты.

По его словам, дым в районе этой бухты связан c использованием российскими военными табельных средств маскировки.

Незадолго до этого на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

В сентябре 2023 года Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

По штабу Черноморского флота в Севастополе тогда был нанесен ракетный удар.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами