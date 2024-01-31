В Севастополе сбили воздушную цель

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, была сбита воздушная цель, подчеркнул он.

Губернатор добавил, что экстренные службы Севастополя зафиксировали падение обломков на пустыре в районе Любимовки, на место отправлены специалисты всех служб.

До этого Развожаев объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты.

По его словам, дым в районе этой бухты связан c использованием российскими военными табельных средств маскировки.

Незадолго до этого на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

В сентябре 2023 года Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

По штабу Черноморского флота в Севастополе тогда был нанесен ракетный удар.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.