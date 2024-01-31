В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 31 января, сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку была пресечена около 17:00 (мск).

31 января украинские военные с помощью дрона-камикадзе повторно атаковали населенный пункт Богун-Городок Борисовского района в Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района.

Он также сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.