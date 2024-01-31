Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны России: средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в среду, 31 января, сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку была пресечена около 17:00 (мск).

31 января украинские военные с помощью дрона-камикадзе повторно атаковали населенный пункт Богун-Городок Борисовского района в Белгородской области, в результате чего пострадал местный житель.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района.

Он также сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами